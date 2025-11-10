Свет погас в Мариинском дворце Киева во время интервью Зеленского

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Свет пропал в Мариинском дворце в Киеве во время интервью украинского лидера Владимира Зеленского газете The Guardian.

Утверждается, что отключение света произошло из-за перебоев с электроснабжением на Украине. Газета опубликовала фрагмент из интервью, на котором видно, что свет отключался менее чем на минуту, после чего освещение вновь вернулось.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Зеленский таким образом пытается выжать "скупую финансовую слезу" из евроспонсоров.

Дипломат назвал странным, что в Мариинском дворце, который уже давно и качественно обеспечен альтернативными источниками энергоснабжения, внезапно погас свет именно во время интервью зарубежному изданию. По словам Мирошника, Зеленскому нравятся "мелкие театральные эффекты".

"Похоже, что сценаристы квартала ("Студии "Квартал 95". – Прим. ред.) исписались. Сирена авиаудара уже была для (экс-президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена в Киеве, бомбоубежище – для (президента ФРГ Франк-Вальтера. – Прим. ред.) Штайнмайера в Чернигове… теперь страдания от истерзанной энергосистемы?!" – написал Мирошник в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины приостановили свою работу после ударов Вооруженных сил России в ночь на 8 ноября. Станции потеряли всю генерацию, которую до этого восстанавливали в круглосуточном режиме.

Вскоре на фоне проблем с электроэнергией Харьков на Украине практически полностью остался без света. Улицы города погрузились во тьму, в некоторых районах отсутствовало водоснабжение. Украинские власти также сообщали об аварийных отключения света в Киеве и еще нескольких областях страны.