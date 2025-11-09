РИА Новости: Харьков почти полностью остался без света

Фото: depositphotos/billperry

Харьков на Украине практически полностью остался без электроснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Улицы города погрузились во тьму, в некоторых районах также отсутствует водоснабжение. Украинские власти сообщают об аварийных отключения света в Харькове, Киеве и еще нескольких областях страны.

Ранее сообщалось, что все государственные тепловые электростанции Украины приостановили свою работу после ночных ударов ВС РФ. Станции потеряли всю генерацию, которую до этого восстанавливали в круглосуточном режиме.

Взрывы прозвучали в нескольких городах и областях Украины в ночь на 8 ноября. В частности, о звуках взрывов сообщали в Киеве, Харькове и Днепропетровске.