ВКС РФ авиабомбами ФАБ-500 поразили пункт ВСУ в населенном пункте Родинское ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью авиабомбы уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Родинском Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Место базирования 14-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины было найдено в ходе разведывательных мероприятий ВС РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, удар по выявленным целям в момент наибольшего скопления противника был нанесен авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее стало известно, что расчеты FPV-дронов "Южной" группировки войск поразили два пункта управления беспилотниками и американский бронеавтомобиль HMMWV Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Первый пункт управления дронами обнаружили в ходе воздушной разведки, его удалось поразить точным ударом по цели. Второй объект был найден в жилой застройке, тогда же бойцы зафиксировали передвижение военнослужащих ВСУ на американском бронеавтомобиле.