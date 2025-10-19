Форма поиска по сайту

19 октября, 10:01

Политика

ВС РФ уничтожили 2 пункта управления БПЛА и бронеавтомобиль HMMWV ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск ВС РФ поразили два пункта управления беспилотниками и американский бронеавтомобиль HMMWV ВСУ на Константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Первый пункт управления дронами был обнаружен в ходе воздушной разведки. Для его уничтожения военные задействовали расчет 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, который выполнил точный удар по цели.

Второй объект был найден в жилой застройке, тогда же бойцы зафиксировали передвижение военнослужащих ВСУ на американском бронеавтомобиле, уточнили в оборонном ведомстве. Данные цели также были успешно ликвидированы.

Ранее российские военные уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) AN/MPQ-65, кабину управления и пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в зоне СВО. Для атаки использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.

ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции в ДНР

Сюжет: Спецоперация на Украине
