Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал" и ударными БПЛА, по объектам газовой энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса государства, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, удар нанесен в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины на российские гражданские объекты. Все цели были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

Ранее ВС РФ сбили восемь управляемых авиационных бомб, сброшенных ВСУ в зоне специальной военной операции. Также средства противовоздушной обороны российской армии ликвидировали 142 украинских БПЛА.

Зарубежные эксперты указывали, что ВС РФ получают серьезное преимущество над ВСУ благодаря беспилотникам "Герань". Усовершенствованные дроны могут эффективно обнаруживать как неподвижные, так и мобильные цели. Специалисты полагают, что эти улучшения могут стать переломным моментом в противостоянии.

