Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) за прошедшие сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб, сброшенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Также средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали 142 украинских БПЛА.

Кроме того, российским военным удалось нанести поражение объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА и местам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 145 районах. Добиться этого удалось благодаря оперативно-тактической авиации, ударным дронам, артиллерии и усилиям ракетных войск.



До этого стало известно, что российская армия освободила село Алексеевка в Днепропетровской области и Новопавловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Контроль над населенными пунктами установили подразделения группировок войск "Восток" и "Центр" соответственно.

Ранее ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины, уничтожив американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ряд украинских складов. Тогда же российские силы нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

