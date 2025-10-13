ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS и склады ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) атаковали военную инфраструктуру Украины, уничтожив американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ряд украинских складов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ провели серию ударов при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В результате были поражены объекты украинского военно-промышленного комплекса, склады с ракетно-артиллерийским вооружением и материально-техническими средствами. Также российские силы нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Днем ранее ВС РФ атаковали объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. Также были атакованы пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 137 районах. В результате все объекты были поражены.

