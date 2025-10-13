ВСУ попытались атаковать Крым с помощью 16 дронов

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за час попытались атаковать Крым с помощью 16 беспилотников, сообщает Life.ru со ссылкой на сводку Минобороны России.

Российские средства ПВО сбили все вражеские дроны в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени 13 октября.

Минувшей ночью украинский БПЛА нанес удар по нефтебазе в Феодосии, после чего там началось возгорание. Среди мирных жителей пострадавших нет, на месте ЧП работали экстренные службы.

В связи с возникшим пожаром в Крыму задерживаются поезда. Сотрудники Южной транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров. В случае нарушений будут приняты меры реагирования.