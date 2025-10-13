Силы ПВО перехватили ночью 103 беспилотника над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России в ночь на понедельник, 13 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 40 дронов сбили в Крыму, 26 – в Астраханской области, 14 – в Ростовской, а также по одному БПЛА уничтожили в Белгородской области и Калмыкии. Кроме того, российские силы перехватили 19 беспилотников над акваторией Черного моря и 2 дрона – над Азовским морем.

В Ростовской области 2 мирных жителя получили осколочные ранения из-за падения беспилотника на частный дом в Белой Калитве. Вражеский дрон упал на здание, разрушив крышу и вызвав пожар.

В Крыму украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии, в результате чего там началось возгорание. Среди мирных жителей пострадавших не обнаружили. На место ЧП сразу же прибыли оперативные службы.