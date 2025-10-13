Форма поиска по сайту

13 октября, 07:26

Происшествия

Силы ПВО перехватили ночью 103 беспилотника над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России в ночь на понедельник, 13 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 40 дронов сбили в Крыму, 26 – в Астраханской области, 14 – в Ростовской, а также по одному БПЛА уничтожили в Белгородской области и Калмыкии. Кроме того, российские силы перехватили 19 беспилотников над акваторией Черного моря и 2 дрона – над Азовским морем.

В Ростовской области 2 мирных жителя получили осколочные ранения из-за падения беспилотника на частный дом в Белой Калитве. Вражеский дрон упал на здание, разрушив крышу и вызвав пожар.

В Крыму украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии, в результате чего там началось возгорание. Среди мирных жителей пострадавших не обнаружили. На место ЧП сразу же прибыли оперативные службы.

Минобороны сообщило, что за время СВО уничтожили около 88 тысяч вражеских БПЛА

