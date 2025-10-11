Водитель грузовика погиб в Белгородской области после удара ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Водитель погиб в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по грузовику, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

При этом кабина транспортного средства была полностью уничтожена.

"От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким", – указал Гладков.

Ранее российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских БПЛА над двумя российскими регионами. Дежурные средства ПВО сбили три воздушных цели над Белгородской областью и еще один беспилотник над Курской областью.

В результате удара беспилотника ВСУ пострадали два человека в Курской области. Уточнялось, что вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара по трассе Рыльск – Дурово. В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести.

