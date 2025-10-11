Российские силы ПВО сбили 4 дрона ВСУ над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 12:00 до 15:00 по московскому времени уничтожили четыре украинских БПЛА над двумя российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили три воздушных цели над Белгородской областью и еще один беспилотник над Курской областью.

Ранее в результате удара вражеского дрона в Курской области пострадали два человека. Инцидент произошел в Рыльском районе, когда БПЛА противника ударил по автомобилю, в котором ехала семья. В результате 42-летнюю женщину госпитализировали, а ее супруг получил незначительные травмы.

До этого средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Волгоградской области. В результате падения обломков дронов на улице 50 лет Октября в Волгограде были частично выбиты стекла в трех многоквартирнных домах, а также зданиях школы и детского сада.

