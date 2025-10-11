Обломки БПЛА повредили здания школы, детсада и три жилых дома в Волгограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Средства ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Волгоградской области. В результате падения обломков дронов на улице 50 лет Октября в Волгограде были частично выбиты стекла в трех многоквартирнных домах, а также зданиях школы и детского сада. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

На месте падения фрагментов БПЛА уже работают профильные службы. Для жильцов пострадавших квартир организуют пункт временного размещения. Кроме того, врачи оказывают помощь пенсионеру, пострадавшему от осколков оконного стекла.

Волгоградская область подверглась еще одной массированной воздушной атаке в ночь на 9 октября. Тогда при падении обломков БПЛА произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса региона.

Ранее дрон ВСУ взорвался после столкновения с градирней действующего энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС. В результате детонации БПЛА никто не пострадал, разрушений на станции нет. Единственным видимым последствием остался темный след на градирне.