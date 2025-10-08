Три человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое взрослых и один ребенок пострадали в результате попадания украинского снаряда в частный дом в селе Мощеное в Белгородской области. Всех раненых доставили в районную больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Женщина получила минно-взрывную травму и множественные ушибы рук и грудной клетки, у мужчины множественные осколочные ранения лица. Четырехлетней девочке предварительно диагностировали баротравму", – уточнил глава области.

После оказания необходимой помощи ребенка доставят в детскую областную клиническую больницу, а взрослых – в городскую больницу Белгорода. В результате удара также произошло частичное обрушение дома.

Вечером 7 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. При этом больше всего дронов – 16 аппаратов – сбили в Белгородской области.

В ночь на 7 октября ПВО уничтожила вражеский беспилотник над Старым Осколом в Белгородской области. При падении обломков БПЛА в многоквартирном доме были выбиты окна в 15 квартирах. Кроме того, во дворе жилого дома осколками посечены 20 автомобилей.