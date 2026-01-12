Форма поиска по сайту

12 января, 21:33

Политика

Посол РФ Долгов поинтересовался у главы ЕК фон дер Ляйен о числе ее дивизий

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Российский посол по особым поручениям Константин Долгов поинтересовался у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий. Соответствующим вопросом он задался в разговоре с "Газетой.ру".

Дипломат напомнил, что в свое время лидер Советского Союза Иосиф Сталин спросил у премьера Великобритании Уинстона Черчилля, сколько у Папы Римского дивизий, чтобы принять во внимание интересы Ватикана в послевоенном устройстве.

"Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?" – спросил посол.

По его словам, глава ЕК, призвавшая Россию показать заинтересованность в установлении мира на Украине, сама проявляет лицемерие, так как ее риторика сводится к конфронтации с Россией.

Он указал, что Европа и Украина не стремятся к мирному урегулированию. Долгов также подчеркнул, что бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба открыто говорил о необходимости передышки для Киева, чтобы затем продолжить конфликт с Москвой.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что у украинского лидера Владимира Зеленского нет "карт в рукаве". По его мнению, отсутствие американской поддержки обернулось бы для главы киевского режима "полной катастрофой".

При этом американский лидер считает, что Штаты добились прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Дональд Трамп обсудил мирное урегулирование на Украине с Владимиром Путиным

