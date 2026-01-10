Медведев заявил, что РФ не приемлет западного воинского контингента на Украине

Фото: kremlin.ru

Размещение любого воинского контингента на Украине не приемлемо для России. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Европейские правящие придурки все-таки хотят войны в Европе. Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине", – написал Медведев в X.

Он также прикрепил видеозапись удара комплексом "Орешник" по критически важным объектам Украины.

Ранее Медведев сравнил удар по Украине со спасительным уколом галоперидола.

Российская армия в ночь на 9 января нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен в качестве ответа на атаку Киева на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, которая была зафиксирована в ночь на 29 декабря.