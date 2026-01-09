Медведев сравнил удар "Орешником" по западу Украины с уколом галоперидола

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале сравнил нанесенный в ночь на 9 января удар по Украине со спасительным уколом галоперидола, который необходим опасным психам.

По словам Медведева, с начала года отношения стран в международном пространстве превратились "в форменный Бедлам". Именно поэтому он считает, что Россия должна себя вести соответственно, так как вокруг "слишком много буйных".

Однако, как заявил зампред Совбеза РФ, "таких больных" не успокоят "увещевания добрых психиатров". Он предположил, что этого смогут добиться лишь "санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом".

"Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины", – заключил Медведев.

Российская армия в ночь на 9 января нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен в качестве ответа на атаку Киева на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, которая была зафиксирована в ночь на 29 декабря 2025 года.

Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе баллистическая ракета "Орешник" и ударные БПЛА. В результате были поражены места, где выпускались БПЛА, которые использовались для атаки на резиденцию Путина, а также энергетические объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

