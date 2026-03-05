Форма поиска по сайту

05 марта, 11:48

Шоу-бизнес

Актрису Эмму Уотсон застали за поцелуем с богатым наследником из Мексики

Фото: Getty Images/Dia Dipasupil

Британскую актрису Эмму Уотсон сфотографировали в аэропорту во время поцелуя с предпринимателем Гонсало Эвиа Байлером – наследником одной из богатейших семей Мексики. Снимки опубликовало издание People.

Папарацци сделали фотографии 4 марта. Позже звезду фильмов о Гарри Поттере и ее бойфренда заметили во время ужина в дорогом ресторане.

Журналисты отмечают, что впервые Уотсон и Байлера застали вместе в Куршевеле в конце 2025 года. Затем актрису и бизнесмена видели на полуострове Пунта-Мита в Мексике. Никто из них пока не прокомментировал слухи о романе.

В октябре 2025 года Уотсон спровоцировала слухи о помолвке, появившись перед камерами с кольцом на безымянном пальце. На Неделе моды в Париже журналисты обратили внимание на винтажное кольцо с бриллиантом на руке Уотсон и предположили, что она получила предложение о замужестве.

Месяцем ранее актриса призналась, что ее жизнь "достигла дна" из-за напряженной работы. По словам Уотсон, давление славы, с которым она столкнулась в юности, заставило ее взять семилетний перерыв в карьере. При этом актриса заявила, что скучает по актерской работе.

