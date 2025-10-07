Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 13:24

Шоу-бизнес

Актриса Эмма Уотсон спровоцировала слухи о помолвке

Фото: GC Images/Neil Mockford

Британская актриса Эмма Уотсон появилась перед камерами с кольцом на безымянном пальце и тем самым спровоцировала разговоры о своей тайной помолвке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Daily Mail.

Исполнительница роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере стала гостьей Недели моды в Париже. Журналисты обратили внимание на винтажное кольцо с бриллиантом на руке Уотсон и предположили, что она получила предложение о замужестве от своего возлюбленного Кирана Брауна.

Известно, что Браун – аспирант Оксфордского университета, где Уотсон учится.

Ранее Уотсон призналась, что ее жизнь "достигла дна". Девушка назвала причиной 7-летнего перерыва в карьере давление славы, с которым столкнулась в юности. Однако она рассказала, что скучат по актерской деятельности. Она описала эту работу, как "глубокую форму медитации".

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика