Актриса Эмма Уотсон спровоцировала слухи о помолвке

Фото: GC Images/Neil Mockford

Британская актриса Эмма Уотсон появилась перед камерами с кольцом на безымянном пальце и тем самым спровоцировала разговоры о своей тайной помолвке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Daily Mail.

Исполнительница роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере стала гостьей Недели моды в Париже. Журналисты обратили внимание на винтажное кольцо с бриллиантом на руке Уотсон и предположили, что она получила предложение о замужестве от своего возлюбленного Кирана Брауна.

Известно, что Браун – аспирант Оксфордского университета, где Уотсон учится.

Ранее Уотсон призналась, что ее жизнь "достигла дна". Девушка назвала причиной 7-летнего перерыва в карьере давление славы, с которым столкнулась в юности. Однако она рассказала, что скучат по актерской деятельности. Она описала эту работу, как "глубокую форму медитации".