Актриса Эмма Уотсон заявила, что ее жизнь "достигла дна" из-за напряженной работы

Фото: Getty Images/GC Images/Arnold Jerocki

Британская актриса Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере, призналась, что ее жизнь "достигла дна". Об этом она заявила изданию Metro.

Причиной семилетнего перерыва в карьере Уотсон назвала давление славы, с которым столкнулась в юности. Несмотря на это, сейчас она призналась, что скучает по актерской работе, которую описала как "глубокую форму медитации".

"Самое главное, на самом деле – это основа твоей жизни – это твой дом, друзья и семья. Думаю, я так много работала так долго, что моя жизнь как бы достигла дна", – поделилась Уотсон.

Ранее британский суд на полгода лишил Уотсон водительских прав. Актрисе назначили 3 штрафных балла за превышение скорости. При этом с октября 2023 года актриса уже трижды нарушила правила ПДД и имела 9 штрафных баллов.

В результате она набрала 12 штрафных баллов, что и привело к лишению водительских прав. Актрису также оштрафовали на 1 044 фунта.