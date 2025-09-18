RadarOnline: певец Элтон Джон приготовил для близких подарки из своего тела

Фото: 123RF/zixia

Британский певец Элтон Джон подготовил для близких подарки из собственных частей тела, сообщает издание RadarOnline.

По данным СМИ, 78-летний артист чаще задумывается о смерти, своем наследии и "бренности бытия". Знакомые музыканта также переживают о его состоянии.

Недавно Джон перенес операцию на коленном суставе, после чего забрал осколки костей из больницы и сделал из них ожерелье. Кроме того, он готовит флаконы с собственной кровью и украшения из праха для родственников. По мнению певца, такие подарки помогут помнить о нем и несут в себе его "энергетику".

Один из друзей артиста объяснил, что Джон называет это "частью своего наследия" и рассматривает это как продолжение своего творчества. Для музыканта это не болезненно, а также является способом оставить после себя что-то "осязаемое и личное".

В декабре 2024 года артист рассказал, что потерял зрение и не смог увидеть собственный мюзикл "Дьявол носит Prada". Он приобрел частичную слепоту после перенесенной глазной инфекционной болезни, из-за которой приостановил работу над своим новым альбомом.

