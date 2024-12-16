Элтон Джон признался, что хотел бы запомниться общественности любящим отцом

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Британский певец Элтон Джон рассказал, что хотел бы на своем надгробии надпись "Он был отличным отцом". Об этом он сообщил журналу People.

У Джона двое детей: 13-летний Закари и 11-летний Элайджа. Поэтому он хотел бы запомниться общественности любящим отцом, а не музыкантом или известной личностью.

Певец много жалуется на здоровье в последнее время. В 77 лет он уже задумывается о смерти и раздает некоторые распоряжения относительно своих похорон. Кроме того, друзья Джона переживают, что на фоне прогрессирующих проблем он работает много как никогда.

Ранее исполнитель рассказал, что потерял зрение, из-за чего не смог увидеть собственный мюзикл "Дьявол носит Prada". Частичную слепоту певец приобрел после перенесенной глазной инфекционной болезни. Тогда Джон отмечал, что он может вернуть зрение пораженному глазу, однако на это потребуется некоторое время.

Позже артист рассказал, что приостановил работу над своим новым альбомом из-за частичной слепоты. Исполнитель подчеркнул, что процесс выздоровления проходит очень медленно.