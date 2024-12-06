Дочь Майкла Джексона объявила о помолвке после двух лет отношений

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/parisjackson

Дочь Майкла Джексона объявила о помолвке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса и певица Пэрис Джэксон собралась замуж за продюсера Джастина Лонга после двух лет отношений. Он ей сделал предложение руки и сердца, на что 26-летняя звезда сказала "да".

Судя по фотографиям, помолвка состоялась в ресторане. На других фото знаменитость показала редкие совместные кадры из разных поездок.

Пэрис и ее старший брат Принс родились в браке Майкла Джексона с Дебби Роу. Музыкант женился на бывшей медсестре в 1996 году, сразу после развода с дочерью Элвиса Пресли Лизой-Мари, а в 1999-м их брак был расторгнут.

В сентябре наследники Майкла Джексона подали в суд на бывшего помощника артиста, который был готов в 2019 году обвинить его в "неподобающем поведении" по отношению к детям.

В 2020 году близкие артиста заключили соглашение о неразглашении на сумму около 20 миллионов долларов с экс-сотрудником и его знакомыми, которые хотели рассказать о неподобающем поведении Джексона в отношении них, когда они были детьми.

По данным издания, бывший сотрудник певца угрожает вновь поднять этот вопрос и хочет добиться заключения новой сделки с наследниками певца на сумму 213 миллионов долларов. Родные Джексона обвиняют экс-помощника в клевете в отношении артиста и просят суд назначить компенсацию причиненного им ущерба, обязать его соблюдать условия сделки 2020 года, а также вынести запрет на разглашение деталей, которые он ранее согласился хранить в тайне.

Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет из-за передозировки сильнодействующими препаратами. Певец готовился к серии из 50 концертов, которые должны были пройти в Лондоне. Джексона похоронили в Лос-Анджелесе 3 сентября.