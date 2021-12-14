Миллиардер восстановил поместье Майкла Джексона "Неверленд"

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Миллиардер Рон Беркл восстановил ранчо Майкла Джексона "Неверленд" в Калифорнии, сообщает радиостанция "Комсомольская правда". Он купил недвижимость в декабре прошлого года за 22 миллиона долларов.

В поместье вернулись железнодорожные пути площадью 2 700 акров, а также цветочная клумба в виде циферблата.

Беркл стал финансовым советником Майкла Джексона после их встречи на мероприятии для детей из малообеспеченных семей в середине 2000-х годов. Миллиардер купил недвижимость по цене почти на 80 миллионов долларов меньше запрашиваемой.

Ранее Forbes опубликовал новый рейтинг наиболее высокооплачиваемых знаменитостей, которые продолжают зарабатывать деньги и после смерти. Восьмой год подряд возглавляет список певец Майкл Джексон.