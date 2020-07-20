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Легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта посмертно наградили премией "Эмми", сообщает "Газета.ру".

Трагически погибший баскетболист стал лауреатом премии за вклад в развитие Лос-Анджелеса. Награду от лица семьи Коби получил его друг композитор и пятикратный лауреат премии "Оскар" Джон Уильямс.

Коби Брайант погиб в авиакатастрофе утром 26 января в Калифорнии. Вертолет с баскетболистом, его дочерью и еще 7 людьми потерпел крушение в Калабасасе. По предварительным данным, пилот не справился с управлением и врезался в горный склон.

Коби Брайант завершил профессиональную карьеру в 2016 году. С момента прихода в лигу он играл только за "Лейкерс" и за 20 сезонов принес команде из Лос-Анджелеса пять чемпионских титулов. Кроме того, баскетболист становился двукратным чемпионом Олимпийских игр.

