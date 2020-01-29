Граффити в честь Коби Брайанта появляются по всему миру

Граффити в честь Коби Брайанта и его дочери появляются по всему миру

По всему миру появляются граффити в честь Коби Брайанта и его дочери.

Уличные художники уже сделали их в Лос-Анджелесе, Атланте, Далласе, Венесуэле и на Филиппинах. Под рисунками поклонники оставляют цветы, свечи и атрибутику баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс", за которую баскетболист играл 20 лет.

Легендарный игрок "Лейкерс" Коби Брайант погиб вместе со своей дочерью Джианной вечером 26 января. Вертолет, на котором был спортсмен и еще 8 человек, врезался в холм. В авиакатастрофе никто из пассажиров не выжил.

По предварительной информации, причиной крушения вертолета Коби Брайанта мог стать густой туман. По словам представителя департамента полиции Лос-Анджелеса Джоша Рубинштейна, погодная ситуация в роковой день не подходила для полетов.