Фанат Коби Брайанта предсказал его гибель в авиакатастрофе семь лет назад

Фото: ТАСС/AP/Mark J. Terrill
Один из поклонников знаменитого баскетболиста и звезды NBA Коби Брайанта предсказал гибель спортсмена в авиакатастрофе еще 7 лет назад. После того как накануне спортсмен действительно погиб в крушении вертолета, твит пользователя стал вирусным, как сообщает "РенТВ".
Свой пост болельщик оставил в ноябре 2012 года. Тогда в СМИ появились сообщения о том, что игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Стив Блейк отправился к врачам на вертолете вместе с Брайантом. Более того, для Коби перелеты были более комфортными, чем поездки на машине, поскольку из-за полученных за карьеру травм спортсмен не мог долго сидеть неподвижно.
Kobe is going to end up dying in a helicopter crash— .Noso (@dotNoso) November 13, 2012
Легендарный игрок "Лейкерс" Коби Брайант погиб вместе со своей дочерью Джианной вечером 26 января. Вертолет, на котором был спортсмен и еще 8 человек, врезался в холм. В авиакатастрофе никто из пассажиров не выжил.
Жители Лос-Анджелеса приходили почтить память кумира к домашней арене ЛАЛ "Стейплз Центр". В знак уважения к Брайанту четыре команды NBA в игровой вечер первые 24 секунды своих владений не использовали. Таким образом они указывали на 24-й игровой номер баскетболиста – именно под ним Коби провел лучшие годы карьеры.
"То, как люди по всему миру отреагировали, какое количество текстов в Twitter было написано, какое количество интервью дано, какое количество воспоминаний – наверное, уже этот факт говорит о том, что он останется в сердцах", – рассказал в эфире радио Sputnik Николай Ярмоленко, главред газеты "Советский спорт".
По предварительной информации, причиной крушения вертолета Коби Брайанта мог стать густой туман. По словам представителя департамента полиции Лос-Анджелеса Джоша Рубинштейна, погодная ситуация в роковой день не подходила для полетов.
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