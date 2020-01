Фанат Коби Брайанта предсказал его гибель в авиакатастрофе семь лет назад

Один из поклонников знаменитого баскетболиста и звезды NBA Коби Брайанта предсказал гибель спортсмена в авиакатастрофе еще 7 лет назад. После того как накануне спортсмен действительно погиб в крушении вертолета, твит пользователя стал вирусным, как сообщает "РенТВ".

Свой пост болельщик оставил в ноябре 2012 года. Тогда в СМИ появились сообщения о том, что игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Стив Блейк отправился к врачам на вертолете вместе с Брайантом. Более того, для Коби перелеты были более комфортными, чем поездки на машине, поскольку из-за полученных за карьеру травм спортсмен не мог долго сидеть неподвижно.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash