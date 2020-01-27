Экс-президент Российской федерации баскетбола прокомментировал гибель Коби Брайанта

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Экс-президент Российской федерации баскетбола Сергей Чернов прокомментировал Москве 24 гибель американского баскетболиста Коби Брайанта. 26 января спортсмен стал жертвой крушения вертолета в США.
По его словам, до Брайанта было много легендарных баскетболистов, которые выделялись на общем фоне, причем в Национальной баскетбольной ассоциации априори "все игроки сильные".
"В НБА у игроков нет зоны защиты, они практически все играют один в один и практически все владеют очень хорошо индивидуальной техникой. Было много сильных игроков разных поколений – Джордан, Леброн, Лари Берд, Рассел, Чемберлен, и Брайант тоже выделялся среди остальных", – пояснил Чернов.
Ранее сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта. Наряду со сборной России свои соболезнования выразили и другие футбольные команды. В частности, посты в соцсетях сделали российский клуб "Локомотив", испанские "Барселона" и "Реал Мадрид", французские "ПСЖ", "Лион" и "Монако", а также итальянские "Милан" и "Рома".
Известный спортсмен погиб 26 января в результате крушения частного вертолета недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. В аварии погибли девять человек, в их числе был баскетболист со своей 13-летней дочкой. Вероятной причиной крушения мог стать густой туман.
Коби Брайант завершил свою профессиональную карьеру в 2016 году. Выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс" на протяжении 20 сезонов, пять раз становился чемпионом лиги. Кроме того, Брайант являлся двукратным олимпийским чемпионом.
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