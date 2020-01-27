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Спорт

00:53

Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи с гибелью Брайанта

утраты спорт

Фото: AP/TASS/Jae C. Hong

Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью пятикратного чемпиона НБА Кобе Брайанта. Об этом информирует официальный Twitter-аккаунт команды.

"Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Кобе", – сообщается в записи.

Отмечается, что наряду со Сборной России свои соболезнования выразили и другие футбольные команды. В частности, записи в Twitter сделали российский клуб "Локомотив", испанские "Барселона" и "Реал Мадрид", французские "ПСЖ", "Лион" и "Монако", а также итальянские "Милан" и "Рома".

Кроме того, футболист "ПСЖ" Неймар посвятил Брайанту гол в ворота "Лилля". Матч проходит в эти минуты. Игрок поднял руки вверх и показал на пальцах 2 и 4, указывая на 24-й номер, под которым играл Брайант.

Баскетбольные команды также присоединяются к соболезнованиям. В частности, соболезнования выразили ЦСКА, "Химки", "Локомотив-Кубань", "Зенит", а также немецкая "Бавария".

Сообщается, что записи с соболезнованиями разместили хоккейный клуб "Авангард", команда Формулы-1 "Макларен" и другие.

Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс" на протяжении 20 сезонов. Баскетболист пять раз становился чемпионом. В списке самых результативных игроков в истории НБА Брайант занимал третье место.

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