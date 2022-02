Лучший после Джордана. Чем запомнится легендарный Коби Брайант

26 января легендарный игрок "Лейкерс" Коби Брайант погиб при крушении вертолета недалеко от Лос-Анджелеса. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему смерть Коби – гигантское потрясение не только для баскетбола, но и для всего мира.

Коби Брайант был из тех людей, чье будущее буквально предопределено: отец – бывший игрок НБА и тренер Джо Брайант, дядя по материнской линии Чабби Кокс – в прошлом тоже профессиональный баскетболист, недолго, но все же поигравший за "Вашингтон Буллетс". Так что Коби с самых малых лет не расставался с баскетбольным мячом. Правда, как вспоминал позднее сам Брайант, с этим видом спорта у него сложилось не сразу. В 12 лет Коби, тогда еще живший с семьей в Италии, раздумывал о том, чтобы стать футболистом. Летом он отправился в Филадельфию, где играл в баскетбольной лиге Sonny Hill. За несколько месяцев выступления там Коби не набрал ни одного очка.

Но вместо того, чтобы бросить баскетбол и всерьез заняться футболом, он решил доказать всем, что способен на большее. И добился этого в полной мере. Спустя год после того провального для Коби лета его отец завершил карьеру игрока и вернулся с семьей в США. С этого момента, по сути, и началось восхождение Брайанта-младшего к своей мечте. Выступая за баскетбольную команду в старших классах, Коби стал лучшим среди школьников по всей стране. А по окончании учебы в 1996 году сразу же оказался в НБА, став первым защитником в истории лиги, которого задрафтовали прямо из старшей школы. Коби должен был попасть в "Шарлотт Хорнетс", но его тут же по соглашению обменяли в "Лос-Анджелес Лейкерс". Этот переход стал судьбоносным как для игрока, так и для клуба.

Впрочем, в НБА у Коби поначалу не заладилось В первом сезоне Брайант, как и пришедший в том же году в "Лейкерс" звездный центровой Шакил О'Нил, пропустил много игр из-за травм. Но уже через год молодого защитника стали пусть ненавязчиво и изредка, но все-таки сравнивать с Майклом Джорданом. Тогда же начал проявляться и сложный характер Коби: игрок постоянно перетягивал одеяло на себя, спорил с тренером, считая свое мнение выше планов коуча. Но одним из главным противостояний стали его отношения с Шакилом О'Нилом. Защитник и центровой не ладили с самого начала и с годами их конфликт лишь набирал обороты.

Как ни странно, это не помешало высоким результатам "Лейкерс", даже наоборот: три года подряд – в 2000-м, 2001-м и 2002-м – клуб из Лос-Анджелеса побеждал в плей-офф НБА. Однако в конце концов междоусобица двух звезд клуба достигла апогея. В 2004 году Шакил решил перейти в "Майами Хит". После его ухода Коби стал единоличным лидером и звездой в "Лейкерс". Затем было еще два выигранных финала НБА – в сезонах 2008/09 и 2009/10 –, а также два золота на Олимпийских играх – в Пекине и Лондоне. К 35 годам Коби Брайант побил множество рекордов: стал самым результативным игроком "Лейкерс" в истории и самым молодым игроком НБА, преодолевшим отметку в 30 тысяч очков. Даже в своем заключительном матче в 2016 году Коби набрал рекордное количество очков для прощальной игры в НБА.

В субботу еще один легендарный баскетболист Леброн Джеймс, ныне также выступающий за "Лейкерс", обошел Коби по количеству очков за карьеру и поднялся на третье место в списке самых результативных игроков НБА. В ответ на этот Брайант написал у себя в Твиттере: "Леброн Джеймс продолжает двигать игру вперед. Большой респект моему брату".

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644