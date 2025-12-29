Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Двухдневная рабочая неделя началась в России, после которой начнутся одни из самых продолжительных новогодних каникул. Об этом свидетельствует информация из производственного календаря на сайте Госдумы.

Последняя неделя 2025 года включает только два рабочих дня. Новогодние праздники для россиян начнутся уже с 31 декабря.

Последний рабочий день уходящего года, 30 декабря, окажется полным, а не сокращенным, поскольку он предшествует выходному, не являющемуся официальным праздничным днем.

Первым рабочим днем в 2026 году станет понедельник, 12 января. Таким образом, в январе будущего года в России будет насчитываться 15 рабочих и 16 праздничных или выходных дней. Это будет самый "нерабочий" первый месяц с 2021 года: для сравнения, в январе 2022 года россияне работали 16 дней, а в 2023, 2024 и 2025 годах – по 17 дней.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков призвал российские компании сделать вторник, 30 декабря 2025 года, сокращенным рабочим днем. По его мнению, это было бы новогодний подарок работодателей гражданам страны.

Он объяснил это тем, что Новый год является в России самым семейным праздником, поэтому люди должны иметь возможность уйти домой пораньше.