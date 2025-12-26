Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 декабря, 11:45

Политика

В ГД заявили о недопустимости введения в России шестидневки

Фото: Москва 24/Анна Селина

Переход на шестидневную рабочую неделю в России будет иметь негативные последствия для россиян. Ее введение в Госдуме не обсуждается, заявил ТАСС глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что с уважением относится к академику РАН, заместителю президента Российской академии образования Геннадию Онищенко, который ранее выступил за введение шестидневки, однако не согласился с такой инициативой.

"Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили время на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг. Это будет продлевать жизнь, это будет положительно влиять на демографию, на то, чтобы люди меньше болели. И постепенно мы к этому будем приходить", – сказал Нилов.

Он также напомнил, что в настоящее время работа в выходной день оплачивается по двойному тарифу или компенсируется дополнительным выходным. Предложение о введении шестидневки, по его словам, подразумевало бы обычную оплату за шестой день, что привело бы к снижению реальных доходов граждан.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил запретить в российских школах шестидневку, а также домашние задания на выходные. По его мнению, нужно сделать так, чтобы дети вместо уроков в субботу проводили время в кругу семьи.

Работающие россияне получат семь сокращенных недель в 2026 году

политикаобщество

