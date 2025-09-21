Депутат Миронов предложил запретить шестидневку в школах России

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В России следует запретить шестидневку в школах, а также домашние задания на выходные. С таким предложением выступил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Депутат назвал неправильной идею отменить домашние задания для школьников. По его словам, дети должны уметь самостоятельно заниматься.

"Отменить задания на выходные дни, в обязательном порядке сделать так, чтобы суббота была выходным и чтобы выходной день без уроков они проводили бы с родителями, проводили бы в кругу семьи, – да, вот это будет абсолютно правильно", – приводит слова Миронова ТАСС.

Как добавил политик, детям нужно отдыхать два дня, чтобы они с новыми силами шли в понедельник на учебу.

Ранее Минпросвещения России сообщило о снижении нагрузки на школьников. Для этого была проделана масштабная и детальная работа.

Министерство установило единый режим работы школ в течение учебного дня. Проведение "нулевых уроков" и обучение в три смены не допускается. Кроме того, образовательные учреждения могут организовывать учебный процесс как по четвертям, так и по триместрам.