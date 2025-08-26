Минпросвещения установило время на выполнение школьного домашнего задания

Фото: depositphotos/evgenyataman

Минпросвещения РФ утвердило время на выполнение школьного домашнего задания и его объем. Оно должно соответствовать нагрузке на учеников, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Роспотребнадзор этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка", – цитирует министра РИА Новости.

В частности, в первом классе на домашние задания теперь отводится 1 час, во втором и третьем – 1,5 часа, в четвертом – 2 часа. Кроме того, школа обязана контролировать объем домашних заданий по всем предметам для каждого класса, подчеркнул Кравцов.

Согласно новым нормам, задания на следующий урок рекомендуется давать на текущем уроке, а педагоги должны дублировать эту информацию в электронном журнале не позднее конца учебного дня.

Помимо этого, глава Минпросвещения обратил внимание на важность предоставления достаточного времени на задания, требующие длительной подготовки. К числу таких он отнес реферат, доклад, презентацию или заучивание стихотворения.

Ранее ведомство определило допустимую годовую учебную нагрузку на школьников. Норма начнет действовать с 1 сентября. Например, за учебный год первоклассники должны провести за партой в общей сложности до 653 часов.

До этого Минпросвещения утвердило список из 17 обязательных школьных предметов на новый учебный год. В него вошли духовно-нравственная культура России, русский язык, литература и другие предметы. По желанию родителей школьники также смогут изучить родной язык и родную литературу.