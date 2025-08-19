Форма поиска по сайту

19 августа, 07:45

Общество

Минпросвещения РФ определило допустимую годовую учебную нагрузку на школьников

Минпросвещения РФ определило допустимую годовую учебную нагрузку на школьников. Норма начнет действовать с 1 сентября.

Например, за учебный год первоклассники должны провести за партой в общей сложности до 653 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

