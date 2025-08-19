19 августа, 07:45Общество
Минпросвещения РФ определило допустимую годовую учебную нагрузку на школьников
Минпросвещения РФ определило допустимую годовую учебную нагрузку на школьников. Норма начнет действовать с 1 сентября.
Например, за учебный год первоклассники должны провести за партой в общей сложности до 653 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- В России предложили ввести платное школьное образование для иностранцев
- В России могут отменить домашнее задание для школьников