Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 18:10

Город

"Мой район. Новости": в столичных школах стартовал набор в предпрофессиональные классы

"Мой район. Новости": в столичных школах стартовал набор в предпрофессиональные классы

Нейросеть Алиса сгенерировала школьную форму для столичных первоклассниц

Более 30 школ и детсадов откроются в Москве к 1 сентября

"Вопрос спорный": эксперты объяснили, какой должна быть школьная форма

Родители раскритиковали новую школьную форму

Новости градостроительного комплекса Москвы

Стилист Лисовец негативно оценил новый стандарт школьной формы

Родители и эксперты оценили новый стандарт школьной формы в России

В Москве представили новый стандарт школьной формы

Во Внуково встретили победителей Международной олимпиады по информатике

В московских школах начался набор в предпрофессиональные классы. Всего открыто шесть направлений: инженерные, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические, IT и медиаклассы.

Обучение проходит по специальной системе. Школьники не просто готовятся к ЕГЭ, а полностью погружаются в профессиональную среду.

Они посещают университетские лаборатории и площадки работодателей, участвуют в научных исследованиях, а также получают первые профессии в колледжах. Такой подход дает возможность школьникам осознанно выбрать будущую специальность и успешно поступить в вуз.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
образованиегородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика