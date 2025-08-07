"Мой район. Новости": в столичных школах стартовал набор в предпрофессиональные классы

В московских школах начался набор в предпрофессиональные классы. Всего открыто шесть направлений: инженерные, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические, IT и медиаклассы.

Обучение проходит по специальной системе. Школьники не просто готовятся к ЕГЭ, а полностью погружаются в профессиональную среду.

Они посещают университетские лаборатории и площадки работодателей, участвуют в научных исследованиях, а также получают первые профессии в колледжах. Такой подход дает возможность школьникам осознанно выбрать будущую специальность и успешно поступить в вуз.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".