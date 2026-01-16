Минюст РФ внес в реестр иноагентов политическую активистку Ольгу Курносову

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Светлана Холявчук (Ольга Курносова признана в РФ иноагентом)

Минюст России внес в реестр иностранных агентов политическую активистку Ольгу Курносову, сообщается на сайте ведомства.

В качестве обоснования своего решения министерство указало на участие Курносовой в создании материалов, подготовленных иноагентами, для широкой аудитории. Также она распространяла ложные сведения о решениях и политике российских властей и выступала против спецоперации на Украине.

В настоящее время активистка продолжает сотрудничать с организацией, деятельность которой в России признана нежелательной. Сейчас она проживает за пределами страны.

Вместе с ней список пополнили историк Иван Курилла, экономист Максим Миронов, журналист Аркадий Дубнов, правозащитник Алексей Табалов, а также медиапроект TV2.media и проект "Люди Байкала".

Выяснилось, что Курилла публиковал информацию и материалы от организаций, признанных нежелательными на территории России. Более того, он выступал на информационных платформах, предоставленных иностранными источниками.

В свою очередь, Миронов выражал поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) и публично высказывался за введение ограничительных мер против РФ. Дубнов же выступал в роли респондента на информационной платформе, принадлежащей иностранному агенту, а Табалов числится учредителем организации, уже внесенной в реестр иноагентов.

Медиапроект TV2media и проект "Люди Байкала" попали в список по аналогичным причинам. Однако последний также взаимодействует с иностранным агентом.

Уточняется, что все вышеуказанные физические лица в настоящее время проживают за рубежом.

В октябре прошлого года Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для иностранных агентов. Согласно документу, теперь после первого нарушения иноагента могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, назначить обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на этот же срок. Это касается и ранее судимых иноагентов.

