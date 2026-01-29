Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 13:37

Политика

WSJ спрогнозировала три пути для Украины в 2026 году

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинский конфликт в 2026 году может развиваться по трем сценариям, включая продолжение борьбы, полный крах Киева и экономическую "усталость" России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal (WSJ).

По версии журналистов, наиболее вероятным развитием ситуации станет дальнейшее затягивание конфликта, который перейдет в фазу "позиционной войны". При этом переговоры останутся без результата, уверены авторы публикации.

Дело в том, что Киев не готов отказаться от своих территорий, а Москва не намерена отступать от своих стратегических задач. По версии экспертов, обе стороны обладают достаточными техническими, финансовыми и человеческими ресурсами, чтобы продолжать борьбу.

Второй вариант предполагает военное истощение Украины на фоне дефицита резервов и превосходства РФ в БПЛА. Это может привести к прорыву обороны, и в таком случае Киев согласится на невыгодные условия мира, включая ограничения численности украинской армии и восстановление "российского влияния" на внутренние дела государства. В это же время гарантии безопасности со стороны США окажутся ненадежными.

Третьим возможным путем может стать экономическое давление на РФ. В этом случае санкции и внутренние экономические трудности могут подтолкнуть Москву к поиску компромиссного решения конфликта, но пока Киев "скептически относится к искренности намерений России" в этом вопросе, уверены СМИ.

В это же время решающую роль в развитии ситуации станет позиция американского лидера Дональда Трампа. Поэтому РФ и Украина внимательно следят за реакцией главы Белого дома, опасаясь, что действия Трампа могут повлиять на переговоры, если те зайдут в тупик.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас допустила серьезные территориальные уступки со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности. При этом в Верховной раде призвали пересмотреть государственные границы, отказавшись от части Донбасса ради мирного соглашения. В таком случае вопрос границ Донбасса не будет стоять на повестке переговоров, уточняли депутаты.

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика