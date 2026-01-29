WSJ спрогнозировала три пути для Украины в 2026 году

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинский конфликт в 2026 году может развиваться по трем сценариям, включая продолжение борьбы, полный крах Киева и экономическую "усталость" России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal (WSJ).

По версии журналистов, наиболее вероятным развитием ситуации станет дальнейшее затягивание конфликта, который перейдет в фазу "позиционной войны". При этом переговоры останутся без результата, уверены авторы публикации.

Дело в том, что Киев не готов отказаться от своих территорий, а Москва не намерена отступать от своих стратегических задач. По версии экспертов, обе стороны обладают достаточными техническими, финансовыми и человеческими ресурсами, чтобы продолжать борьбу.

Второй вариант предполагает военное истощение Украины на фоне дефицита резервов и превосходства РФ в БПЛА. Это может привести к прорыву обороны, и в таком случае Киев согласится на невыгодные условия мира, включая ограничения численности украинской армии и восстановление "российского влияния" на внутренние дела государства. В это же время гарантии безопасности со стороны США окажутся ненадежными.

Третьим возможным путем может стать экономическое давление на РФ. В этом случае санкции и внутренние экономические трудности могут подтолкнуть Москву к поиску компромиссного решения конфликта, но пока Киев "скептически относится к искренности намерений России" в этом вопросе, уверены СМИ.

В это же время решающую роль в развитии ситуации станет позиция американского лидера Дональда Трампа. Поэтому РФ и Украина внимательно следят за реакцией главы Белого дома, опасаясь, что действия Трампа могут повлиять на переговоры, если те зайдут в тупик.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас допустила серьезные территориальные уступки со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности. При этом в Верховной раде призвали пересмотреть государственные границы, отказавшись от части Донбасса ради мирного соглашения. В таком случае вопрос границ Донбасса не будет стоять на повестке переговоров, уточняли депутаты.

