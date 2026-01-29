Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 23:56

Политика

Зеленский выразил надежду на скорую паузу в ударах по энергетике

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что пауза в ударах по энергетическим объектам начнется ближайшей ночью. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Он поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за продвижение соответствующего предложения. Киев ценит усилия партнеров, направленные на защиту мирных граждан, сказал Зеленский.

"Наши команды обсудили этот вопрос (о паузе в ударах по энергетике. – Прим. ред.) в ОАЭ. Мы ожидаем, что договоренности будут выполнены. Шаги по деэскалации конфликта способствуют реальному прогрессу в деле прекращения войны", – добавил Зеленский в соцсети X.

Трамп попросил Владимира Путина, чтобы Вооруженные сил России на неделю воздержались от определенных ударов по Украине. Глава Белого дома заявил, что российский лидер согласился сделать это.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что перемирие, которого добивается Зеленский, является неприемлемым для России. Все предыдущие периоды, которые связаны с дипломатическими усилиями в ходе СВО, заканчивались тем, что любое перемирие "тут же использовалось для накачивания Украины новыми вооружениями", подчеркнул министр.

Следующий раунд переговоров по Украине запланирован на 1 февраля

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика