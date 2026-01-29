Зеленский выразил надежду на скорую паузу в ударах по энергетике

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что пауза в ударах по энергетическим объектам начнется ближайшей ночью. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Он поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за продвижение соответствующего предложения. Киев ценит усилия партнеров, направленные на защиту мирных граждан, сказал Зеленский.

"Наши команды обсудили этот вопрос (о паузе в ударах по энергетике. – Прим. ред.) в ОАЭ. Мы ожидаем, что договоренности будут выполнены. Шаги по деэскалации конфликта способствуют реальному прогрессу в деле прекращения войны", – добавил Зеленский в соцсети X.

Трамп попросил Владимира Путина, чтобы Вооруженные сил России на неделю воздержались от определенных ударов по Украине. Глава Белого дома заявил, что российский лидер согласился сделать это.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что перемирие, которого добивается Зеленский, является неприемлемым для России. Все предыдущие периоды, которые связаны с дипломатическими усилиями в ходе СВО, заканчивались тем, что любое перемирие "тут же использовалось для накачивания Украины новыми вооружениями", подчеркнул министр.