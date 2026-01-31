Чибис: повреждение защитного троса вызвало аварию на ЛЭП в Мурманской области

Фото: телеграм-канал "Губернатор Чибис"

Защитный трос оказался поврежден на линии электропередачи в Мурманской области, где произошло частичное отключение электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

В настоящее время аварийная бригада устраняет неисправность. По словам главы региона, все объекты водоснабжения и котельные Мурманска подключены к электроснабжению. В связи с этим Северная котельная переходит к привычному режиму работы.

"Важно, что нам удалось не допустить разморозки домов. Отопление в квартирах сохраняется, однако теплоносителю необходимо набрать температуру", – уточнил Чибис.

Помимо этого, подключены к электроснабжению котельные в Североморске. В микрорайоне Большое Сафоново был выявлен технологический сбой на сетях теплоснабжения. На месте работают специалисты для устранения последствий ЧП.

Временно не работает и Мурманский морской торговый порт (ММТП), а также Мурманский балкерный терминал (МБТ). Решение было принято, чтобы исключить поломки приборов и уменьшить нагрузку на энергосистему, а также высвободить мощности в интересах граждан.

Сотрудникам ММТП и МБТ, а также их семьям оказывается помощь. В частности, в столовой организовано горячее питание. В телеграм-канале управляющей компании "Портовый Альянс" уточняется, что часть объектов в этих районах обесточена из-за технологического нарушения на линии электропередачи.

"Мы следим за развитием ситуации и оперативно сообщим о возобновлении работы предприятий и восстановлении электроснабжения", – добавили в компании.

Помимо этого, в оповещении РСЧС сказано, что в Островном введен режим повышенной готовности до 09:00 2 февраля. На странице администрации города во "ВКонтакте" сказано, что подключение электроэнергии потребителям происходит с помощью резервных источников. Также власти предупредили о временном отсутствии горячего водоснабжения.

"Просим жителей города организовать экономный режим расхода электроэнергии", – сказано в сообщении.

Пять опор ЛЭП обрушились в Мурманской области 23 января. В результате произошло отключение электричества. В регионе ввели режим ЧС. Ситуация осложнялась непогодой и сложным рельефом местности.

На замену обрушившимся опорам были доставлены новые конструкции из Ленинградской области и Карелии. Для жителей были открыты 19 пунктов временного размещения, где оказывалась помощь, готовилась еда и раздавались продуктовые наборы.



Электричество удалось восстановитьспустя 5 дней после установки временных опор ЛЭП. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после ЧП.

31 января электричество вновь отключилось в Мурманской области. Опоры ЛЭП, где произошло ЧП, не повреждены. Специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма.

Потребителей и котельные переключают на резервные схемы электроснабжения. Всего в работах задействовано 89 специалистов и 39 единиц спецтехники. В Мурманске и Североморске температура воздуха не превышает минус 20 градусов.

В связи с происходящим уроки в мурманских школах, запланированные на 31 января, отменены. Также переводится на особый режим работы общественный транспорт. Кроме того, поэтапно отключается и городское освещение, а также иллюминация в Мурманске для высвобождения мощности для приоритетных коммунальных и социальных объектов.

Власти Мурманска и Североморска открывают полевые кухни и пункты помощи местным гражданам. Здесь можно будет подзарядить мобильные устройства, разогреть еду и набрать кипятка.

