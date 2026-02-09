Лыжник Коростелев на ОИ–26 отказался пить воду из открытых не им бутылок

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Российский лыжник Савелий Коростелев на Олимпийских играх 2026 года в Италии отказался пить воду из открытых не им бутылок. Он рассказал об этом ТАСС.

Спортсмен объяснил, что принимает меры предосторожности для избежания попадания допинга. Например, в воскресенье, 8 февраля, после завершения скиатлона он отказался пить из открытой бутылки, которую ему принесла волонтер, несмотря на сильную жажду.

По словам Коростелева, такое поведение является необходимой частью подготовки и выступлений на соревнованиях такого уровня.

Олимпиада началась в Италии 6 февраля. Впервые в истории церемония открытия и парад спортсменов прошли сразу в четырех местах: в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Коростелев финишировал в скиатлоне четвертым. Спортсмены преодолели дистанцию в 20 километров (10 километров классическим стилем и еще 10 – коньковым). Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клебо.

