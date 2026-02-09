Форма поиска по сайту

09 февраля, 21:24

Технологии

"VK Видео" обогнал YouTube и Rutube по аудитории в России в январе

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

"VK Видео" признан самым популярным видеохостингом в России по итогам января 2026 года, обогнав YouTube и Rutube. Об этом свидетельствуют данные Mediascope, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Общее число пользователей сервиса (Monthly Active Users. – Прим. ред.) в январе составило 82,8 миллиона человек против 81,6 миллиона в декабре. Аудитория YouTube за тот же период снизилась с 67,5 до 65,9 миллиона, Rutube – с 48,2 до 47,7 миллиона.

По количеству ежедневных пользователей "VK Видео" также занял первое место. Показатель вырос до 42,2 миллиона человек против 41,1 миллиона месяцем ранее. Для сравнения, ежедневная аудитория YouTube составила 22 миллиона пользователей, Rutube – 8,3 миллиона.

Ранее канал "Кремль Новости" в мессенджере МАХ стал первым, набравшим миллион подписчиков на платформе. В национальном мессенджере появился и личный блог Сергея Собянина. По словам мэра, канал станет еще одной "хорошей возможностью" рассказать москвичам о жизни столицы.

