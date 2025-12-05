Канал "Кремль Новости" стал первым миллионником в MAX

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Канал "Кремль Новости" в мессенджере МАХ стал первым, набравшим миллион подписчиков на платформе.

В частности, количество пользователей, которые следят за публикациями канала, уже превысило 1 009 953 человек.

Первый пост был размещен там 8 сентября. "Кремль Новости" является официальным каналом Владимира Путина в МАХ. Там публикуются сведения о работе президента РФ.

Число подписчиков стало увеличиваться после того, как появилась информация о программе "Итоги года с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Прием вопросов начался с 15:00 4 декабря и продлится до окончания прямой линии. Обращения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также с помощью сайта программы "Москва-путину.рф".

Кроме того, текстовые и видеовопросы президенту россияне могут отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также данной функцией можно воспользоваться в чат-боте мессенджера МАХ.

