27 ноября, 16:28

Мессенджер MАХ получил регистрацию товарного знака до 2035 года

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российский мессенджер MАХ официально получил регистрацию изобразительного товарного знака в России до 2035 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу.

Сеть, зарегистрированная ООО "Коммуникационная платформа", является дочерней структурой VK. Как следует из документов, MАХ подал заявку на регистрацию фирменного изображения – синего контура облачка – в марте 2025 года. Товарный знак будет использоваться для сообщений, аудио- и видеоконтента и электронных файлов.

Компания VK еще в марте представила бета-версию цифровой платформы MАХ. Она позволяет обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и пересылать файлы размером до 4 гигабайтов. Приложение доступно в App Store, RuStore и Google Play.

Кроме того, южнокорейская LG оформила в России шесть новых товарных знаков, связанных с электронными и цифровыми устройствами, включая аудиосистемы Xboom. Регистрация охватывает наушники, акустику и колонки. В базе Роспатента также появились знаки Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS.

Все заявки были поданы из США в 2024–2025 годах и будут действовать до 2034–2035 годов. Kia Motors, покинувшая российский рынок, зарегистрировала пять товарных знаков в РФ для программного обеспечения, рекламных материалов и автотоваров.

