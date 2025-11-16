LG зарегистрировала шесть товарных знаков в РФ

Фото: 123RF.com/askarimullin

Южнокорейская корпорация LG зарегистрировала в России шесть товарных знаков. Они связаны с электронными и цифровыми товарами, сообщает ТАСС.

Среди них присутствуют аудиосистемы Xboom. Товарные знаки зарегистрированы по 9 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), куда входят аудиоколонки, наушники и акустические системы. Также в базу Роспатента были внесены знаки Affectionate Intelligence, LG AI Processor, webOS по 9 и 42 классам МКТУ.

Все заявки были поданы из США в 2024-2025 годах. Они действуют до 2034-2035 годов.

Ранее южнокорейский автопроизводитель Kia Motors, который покинул Россию, зарегистрировал в стране 5 товарных знаков, в том числе Kia my mobility, A better way to go green light и Kia edition plus.

Они зарегистрированы по классам 9, 16, 35, 27, которые обозначают программное обеспечение для удаленной диагностики транспортных средств, бумажные и картонные вывески, рекламу и напольные коврики для транспорта.

