Kia Motors зарегистрировала в России 5 товарных знаков

Фото: 123RF/po6bi4

Покинувший российский рынок южнокорейский автопроизводитель Kia Motors зарегистрировал в России 5 товарных знаков. Об этом сообщает Роспатент.

Компания зарегистрировала товарные знаки Kia my mobility, A better way to go green light и Kia edition plus. Согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), регистрация охватывает такие классы: 9, 16, 35, 27. Они обозначают программное обеспечение для удаленной диагностики транспортных средств, бумажные и картонные вывески, рекламу и напольные коврики для транспорта.

Товарный знак A better way to go green light зарегистрирован по 12 классу МКТУ, охватывающему автомобили, их аксессуары и запасные части.

До этого Kia оформляла товарные знаки, разрешающие ей заниматься проектированием автозаводов, разработкой дизайна автомобилей, их производством и продажей в РФ.

Также стало известно, что Kia добавила Россию в свой среднесрочный план продаж до 2030 года. При этом еще в 2024 году Kia не добавляла российский рынок в свой долгосрочный план. Кроме того, производитель начал патентовать новые машины в России. В базе института промышленной собственности обнаружились эскизы модели К4.