Эксперт Моржаретто: китайские авто выгодно покупать сейчас из-за больших скидок

16 апреля, 16:10Транспорт
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Китайские автомобили максимально выгодно покупать именно сейчас, так как из-за низких продаж производители предлагают клиентам ощутимые скидки. Об этом Москве 24 рассказал автоэксперт, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.
Ранее аналитики сообщили, что с российского рынка могут уйти до 10 китайских автобрендов. Среди них Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. Причина – переполненные склады, высокие процентные ставки по кредитам и снижение покупательского спроса.
По словам Моржаретто, автомобили этих брендов действительно плохо продаются, поэтому данные компании предлагают покупателям "очень интересные скидки".
При этом эксперт предупредил о возможных рисках с обслуживанием: если компания действительно уйдет, могут возникнуть сложности с деталями для авто.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр дал советы по подготовке машины к весне. В первую очередь, по его мнению, необходимо приехать на станцию технического обслуживания и провести полный осмотр транспортного средства. Также следует проверить состояние радиатора, поскольку за зиму он мог забиться грязью.