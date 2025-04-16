Эксперт Моржаретто: китайские авто выгодно покупать сейчас из-за больших скидок

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Китайские автомобили максимально выгодно покупать именно сейчас, так как из-за низких продаж производители предлагают клиентам ощутимые скидки. Об этом Москве 24 рассказал автоэксперт, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

Ранее аналитики сообщили, что с российского рынка могут уйти до 10 китайских автобрендов. Среди них Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. Причина – переполненные склады, высокие процентные ставки по кредитам и снижение покупательского спроса.

По словам Моржаретто, автомобили этих брендов действительно плохо продаются, поэтому данные компании предлагают покупателям "очень интересные скидки".



Игорь Моржаретто автоэксперт Если нужен автомобиль, лучше приобрести его прямо сейчас. Потому что хорошие скидки можно найти у всех брендов, так как машин на складах очень много. Позже, когда эти запасы закончатся, цены могут поменяться не в лучшую сторону.

При этом эксперт предупредил о возможных рисках с обслуживанием: если компания действительно уйдет, могут возникнуть сложности с деталями для авто.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр дал советы по подготовке машины к весне. В первую очередь, по его мнению, необходимо приехать на станцию технического обслуживания и провести полный осмотр транспортного средства. Также следует проверить состояние радиатора, поскольку за зиму он мог забиться грязью.