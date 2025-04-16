"Коммерсант": с российского рынка могут уйти до 10 китайских автобрендов

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До 10 китайских автобрендов могут уйти с российского рынка из-за слабых продаж. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на дилеров и аналитиков.

Собеседники газеты поделились, что китайские автомобильные бренды Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG рассматривают возможность ухода с российского рынка. Среди основных причин – переполненные склады, высокие процентные ставки по кредитам и снижение покупательского спроса.

В ГК "Альфа-Лизинг" отметили, что на содержание сервиса дилеры тратят более чем 860 тысяч рублей в месяц.

"Если за полгода продавать не более 20 автомобилей, как это было у дистрибьюторов Kaiyi, Skywell, SWM, Haima и VGV, а тем более по одному в месяц, как Ora, – конкурировать с лидерами рынка в РФ будет сложно", – рассказали в компании.

Аналитики АГ "Авилон" подчеркнули, что под угрозой прекращения деятельности в России находятся автокомпании, продающие менее 60–70 машин в квартал. Инсайдеры издания добавляют, чтобы оставаться на рынке, компаниям необходимо продавать не менее 1 тысячи автомобилей в год.

Эксперты отмечают, что россияне выбирают китайские автомобильные бренды с развитой дилерской сетью – это помогает избежать сложностей с обслуживанием.

Ранее сообщалось, что в период с января по март 2025 года в России прекратили работу более 210 автосалонов китайских брендов. За прошлый год было закрыто 187 дилерских центров.

Среди брендов, которые ушли с российского рынка, лидируют Bestune с 26 закрытыми точками и Kaiyi с 20. Также в первую десятку вошли DFM, Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.