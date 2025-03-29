Минпромторг расширил перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей

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Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, к которым применяются повышенные коэффициенты для уплаты транспортного налога, на 38 моделей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новый список включил в себя 555 авто, из которых стоимость 303 превышает 10 миллионов рублей, а цена 252 – 15 миллионов.

В перечень также вошли модели таких производителей, как Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Aurus. Кроме того, список вновь пополнили модели китайских брендов, в частности Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero и Byd.

Повышающие коэффициенты в расчете налога на премиальные авто применяются с 2014 года. До 2022 года они действовали в отношении транспортных средств стоимостью более 3 миллионов рублей.

Вместе в Госдуме предложили ввести налог для автопроизводителей, решивших вернуться в Россию после ухода. Размер налога для таких автопроизводителей может быть установлен в размере, равном потерянной из-за ухода с российского рынка прибыли.

Перечислять выплаты при этом планируют в Фонд защитников отечества, публично озвучивая, какая компания сколько заплатила.