Минпромторг РФ планирует распространить маркировку на автомобили

Фото: 123RF/pixinoo

Минпромторг РФ намерен распространить маркировку на автомобильную отрасль. Ведомство может рассмотреть предложения от бизнеса, заявил глава министерства Антон Алиханов на сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

"Мы готовы рассматривать любые предложения от бизнеса, главное – чтобы была инициатива. Если есть аналитика и соответствующие оценки, мы этот вопрос проработаем", – цитирует его ТАСС.

По словам главы ведомства, маркировку могут расширить на автокомпоненты.

Ранее в Госдуме предложили создать индустрию восстановления и использования б/у автозапчастей. Инициаторы идеи подчеркнули, что в России подобная индустрия практически отсутствует, а в условиях санкционного давления это может стать одной из основных причин массового выхода из строя авто.

В свою очередь, кабмин РФ выступил за создание индустрии по восстановлению бывших в употреблении запчастей для их последующего использования, в том числе для ремонта автомобилей по ОСАГО и каско. Для реализации этой идеи нужно будет разработать законопроект, который регулировал бы процедуру утилизации транспорта с повторным использованием комплектующих, отметили в правительстве.

