Правительство РФ выступило за создание индустрии по восстановлению б/у запчастей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кабмин РФ выступил за создание индустрии по восстановлению бывших в употреблении запчастей для их последующего использования, в том числе для ремонта автомобилей по ОСАГО и каско. Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития поручено изучить такую возможность. Об этом пишет газета "Ведомости".

Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уже направил соответствующее письмо главе Минфина Антону Силуанову и министру экономического развития Максиму Решетникову, а также заместителю руководителя Минпромторга Василию Осьмакову.

Для реализации этой идеи нужно будет разработать законопроект, который регулировал бы процедуру утилизации транспорта с повторным использованием комплектующих. Для этого необходимо:

сформировать требования к предприятиям по восстановлению комплектующих;

ввести правила маркировки;

обязать изготовителей авто раскрывать сервисную и техническую документацию;

привлекать к ремонту б/у деталей малый и средний бизнес, предусмотрев для них экономические и налоговые льготы;

ввести таможенную защиту для внутренних производителей от внешнего рынка по локальным артикулам;

законодательно исключить претензии правообладателей по сохранению оригинальных кодов восстанавливаемых деталей.

Замруководителя "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов указал на то, что данная инициатива должна помочь решить проблему с дефицитом запчастей, который возник на сегодняшний день в российской автомобильной отрасли.

Ранее с таким предложением выступили в Госдуме. Инициаторы идеи подчеркнули, что в России подобная индустрия практически отсутствует, а в условиях санкционного давления это может стать одной из основных причин массового выхода из строя авто.

До этого сообщалось, что упрощенный порядок производства автомобилей в РФ хотят продлить до следующего года. До февраля 2024 года в РФ можно будет производить автомобили низкого экологического класса и без современных систем безопасности.



В РФ хотят ремонтировать машины б/у запчастями

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